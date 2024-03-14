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Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 марта 2024, 01:30
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Перечислены продукты, которые ни в коем случае нельзя класть в холодильник

Иначе они испортятся
На самом деле хранить в холодильнике можно далеко не всё, что мы покупаем. Вот на какие продукты плохо влияет холод.

Хлеб. Хлебные зёрна на самом деле отдают влагу, поэтому хлеб черствеет. Также он хорошо впитывает запахи. Решить проблему можно, если класть хлеб в холодильник в пакете.

Картофель. При температуре ниже +3 градусов по Цельсию содержащийся в клубнях крахмал разлагается на сахар. После этого при тепловой обработке будет образовываться акриламид, который вызывает повышенный метаболизм.

Мёд. Этот продукт сохраняет все свои свойства при температуре хранения от -5 до +20 градусов по Цельсию. Если положить мёд в холодильник, то будет происходить сахаризация.

Лук и чеснок. Если циркуляция воздуха недостаточная, то овощи начинают размягчаться. В результате у лука образуются зелёные отростки. Также его запах легко впитывается другими продуктами.

Помидоры и огурцы. Они в холодильнике сильно размягчаются и становятся неприятными на вкус.

Перечислены продукты, которые ни в коем случае нельзя класть в холодильник
© Vecteezy

Зелень. Если храните её в холодильнике, то обёртывайте при этом хлопковой салфеткой или бумагой. При открытом хранении она будет вянуть, а в магазинном пакетике с зеленью может появиться плесень. Лучше всего зелень хранить в «нулевой» камере либо замораживать.

Бананы. Они сохранят свои свойства лишь на несколько часов. Далее начнётся ускоренное гниение.

Фрукты. Большинство фруктов лучше всего хранить при температуре от +14 до +18 градусов по Цельсию. У них при низких температурах гниение ускоряется.

Мясо и рыба. Лучше всего их помещать в зоны с температурой от 0 до +1 градуса по Цельсию.

Сыр. Рекомендуется его хранить при температуре от +4 до +8 градусов по Цельсию. То есть в холодильнике размещать его нужно на верхних полках.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.