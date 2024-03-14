Перечислены продукты, которые ни в коем случае нельзя класть в холодильник

Хлеб. Хлебные зёрна на самом деле отдают влагу, поэтому хлеб черствеет. Также он хорошо впитывает запахи. Решить проблему можно, если класть хлеб в холодильник в пакете.

Картофель. При температуре ниже +3 градусов по Цельсию содержащийся в клубнях крахмал разлагается на сахар. После этого при тепловой обработке будет образовываться акриламид, который вызывает повышенный метаболизм.

Мёд. Этот продукт сохраняет все свои свойства при температуре хранения от -5 до +20 градусов по Цельсию. Если положить мёд в холодильник, то будет происходить сахаризация.

Лук и чеснок. Если циркуляция воздуха недостаточная, то овощи начинают размягчаться. В результате у лука образуются зелёные отростки. Также его запах легко впитывается другими продуктами.

Помидоры и огурцы. Они в холодильнике сильно размягчаются и становятся неприятными на вкус.