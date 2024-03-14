Перечислены продукты, которые ни в коем случае нельзя класть в холодильник

Перечислены продукты, которые ни в коем случае нельзя класть в холодильникИначе они испортятся
Хлеб. Хлебные зёрна на самом деле отдают влагу, поэтому хлеб черствеет. Также он хорошо впитывает запахи. Решить проблему можно, если класть хлеб в холодильник в пакете.
Картофель. При температуре ниже +3 градусов по Цельсию содержащийся в клубнях крахмал разлагается на сахар. После этого при тепловой обработке будет образовываться акриламид, который вызывает повышенный метаболизм.
Мёд. Этот продукт сохраняет все свои свойства при температуре хранения от -5 до +20 градусов по Цельсию. Если положить мёд в холодильник, то будет происходить сахаризация.
Лук и чеснок. Если циркуляция воздуха недостаточная, то овощи начинают размягчаться. В результате у лука образуются зелёные отростки. Также его запах легко впитывается другими продуктами.
Помидоры и огурцы. Они в холодильнике сильно размягчаются и становятся неприятными на вкус.
Зелень. Если храните её в холодильнике, то обёртывайте при этом хлопковой салфеткой или бумагой. При открытом хранении она будет вянуть, а в магазинном пакетике с зеленью может появиться плесень. Лучше всего зелень хранить в «нулевой» камере либо замораживать.
Бананы. Они сохранят свои свойства лишь на несколько часов. Далее начнётся ускоренное гниение.
Фрукты. Большинство фруктов лучше всего хранить при температуре от +14 до +18 градусов по Цельсию. У них при низких температурах гниение ускоряется.
Мясо и рыба. Лучше всего их помещать в зоны с температурой от 0 до +1 градуса по Цельсию.
Сыр. Рекомендуется его хранить при температуре от +4 до +8 градусов по Цельсию. То есть в холодильнике размещать его нужно на верхних полках.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.