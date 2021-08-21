Перечислены продукты, помогающие сохранить кишечник здоровым

Перечислены продукты, помогающие сохранить кишечник здоровымОни должны содержать клетчатку
Прежде всего, отмечает автор, нужно дополнить свой рацион продуктами, богатыми клетчаткой. К этому выводу пришли американские медики.
В кишечнике есть микробиота - полезные для человека бактерии. Чтобы их состав оставался в норме, нужно, говорят учёные, употреблять клетчатку. Кроме того, клетчатка способна регулировать количество глюкозы и формировать кал для его своевременного выведения из организма.
Один из примеров питания, при котором организм будет получать множество клетчатки, - средиземноморская диета. Также при этом в продуктах содержится большое количество омега-3 жирных кислот.
Итак, какие же продукты, полезные для кишечника, нужно есть? Те, где содержится клетчатка, а ещё крахмал, полифенолы, флавоноиды. Это, например, фрукты, овощи, бобовые, ягоды (в особенности черника), орехи, семена, крупы, хлеб и макароны.