Перечислены продукты, помогающие сохранить кишечник здоровым

Один из примеров питания, при котором организм будет получать множество клетчатки, - средиземноморская диета. Также при этом в продуктах содержится большое количество омега-3 жирных кислот.

Итак, какие же продукты, полезные для кишечника, нужно есть? Те, где содержится клетчатка, а ещё крахмал, полифенолы, флавоноиды. Это, например, фрукты, овощи, бобовые, ягоды (в особенности черника), орехи, семена, крупы, хлеб и макароны.