Перечислены продукты, препятствующие здоровому сну

Перечислены продукты, препятствующие здоровому снуИх лучше не употреблять вечером
Качественный сон важен для здоровья всего организма. Если человеку тяжело заснуть по ночам, причин этой проблемы может быть множество. Одной из них является употребление определённых продуктов питания незадолго до сна. Ещё один фактор - время, когда вы ели в последний раз за день, и количество пищи, отмечает диетолог.
Время последнего вечернего перекуса зависит от состояния здоровья человека, его образа жизни, временем сна, личных ценностей, говорит Джемре Яманер. Однако нужно помнить, что ложиться спать надо через три-четыре часа после еды, если без перекуса, и через один-два часа - с перекусом. Связано это с тем, что если лечь спать сразу же после приёма пищи, то могут возникнуть проблемы с желудком.
Существуют и пять продуктов, которые нужно исключить из вечернего рациона.
- Пряная пища. Сюда относятся продукты с приправами типа мяты, паприки, карри, острыми соусами. Они могут вызвать изжогу.
- Кофеин. Известно, что он в целом негативно сказывается на сне и процессе засыпания. Согласно научным исследованиям, кофе, чай, кока-кола, энергетики, шоколад могут стать причиной бессонницы и проблем с ЖКТ.
- Алкоголь. Хотя после алкоголя действительно сначала хочется спать, потом из-за выработки аденозина сон ухудшается. Также из-за спиртного человек может просыпаться много раз за ночь.
- Продукты с большим количеством жиров. Это, например, жареное мясо, чипсы, различные соусы. Они перевариваются гораздо дольше, чем другая пища. Также учёные утверждают, что сон после такого ужина становится менее глубоким.
- Сахар. Напитки или продукты с большим количеством сахара могут сделать фазу глубокого сна более короткой, а также способствовать частым пробуждениям.