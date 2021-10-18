Перечислены продукты, препятствующие здоровому сну

Качественный сон важен для здоровья всего организма. Если человеку тяжело заснуть по ночам, причин этой проблемы может быть множество. Одной из них является употребление определённых продуктов питания незадолго до сна. Ещё один фактор - время, когда вы ели в последний раз за день, и количество пищи, отмечает диетолог.

Время последнего вечернего перекуса зависит от состояния здоровья человека, его образа жизни, временем сна, личных ценностей, говорит Джемре Яманер. Однако нужно помнить, что ложиться спать надо через три-четыре часа после еды, если без перекуса, и через один-два часа - с перекусом. Связано это с тем, что если лечь спать сразу же после приёма пищи, то могут возникнуть проблемы с желудком.

Существуют и пять продуктов, которые нужно исключить из вечернего рациона.

Пряная пища. Сюда относятся продукты с приправами типа мяты, паприки, карри, острыми соусами. Они могут вызвать изжогу.