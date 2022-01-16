Перечислены продукты, способствующие эффективному похудению, и среди них – попкорн

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:59
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Перечислены продукты, способствующие эффективному похудению, и среди них – попкорнО них сообщило издание Al Arabiya
Чтобы сбросить вес, не обязательно отказываться от вкусной пищи. К примеру, даже салат с курицей и авокадо или попкорн могут помочь избавиться от лишних килограммов. Подробнее - в статье.
Автор статьи отмечает, что есть продукты и блюда, которые позволяют сбросить вес и в то же время являются очень вкусными. О них - ниже.
- Попкорн. Согласно научному исследованию (его проводил журнал Nutrition Journal), попкорн способен подавить чувство голода. Поэтому при его употреблении в целом в течение дня человеку есть хочется меньше.
- Салат с курицей и авокадо. Одно из исследований продемонстрировало, что при регулярном употреблении в течение 12 недель авокадо исчезает висцеральный жир. А вообще такой жир вызывает серьёзные проблемы со здоровьем.
- Жареный нут. В рамках исследования выяснилось, что люди, которые ели бобовые и фасоль четыре раза в неделю, смогли сбросить на 2,5 фунта (примерно 1,1 кг) больше за восемь недель, нежели те, кто не ел эти продукты.
- Яблоко. Этот фрукт содержит вещества, позволяющие сжигать жир. Согласно результатам исследований, если человек будет есть одно яблоко ежедневно в течение 4-12 недель, то он похудеет с гораздо большей вероятностью.
- Варёные яйца. Они содержат белок. При этом белок способен вылечить ожирение и метаболический синдром, как утверждают результаты исследований.
- Творог. Положительно влияет на здоровье в целом и на метаболизм, если его (30 граммов) съедать примерно за полчаса до отхода ко сну.
- Обезжиренный йогурт. Этот продукт обеспечивает длительное чувство сытости.
- Морковь, огурец, сельдерей и красный перец. Подобные продукты содержат небольшое количество калорий и при этом много воды. Также в перечисленной еде много клетчатки, которая позволяет создать ощущение сытости.
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Источник: ИноСМИ