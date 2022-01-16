Перечислены продукты, способствующие эффективному похудению, и среди них – попкорн

Автор статьи отмечает, что есть продукты и блюда, которые позволяют сбросить вес и в то же время являются очень вкусными. О них - ниже.

Попкорн. Согласно научному исследованию (его проводил журнал Nutrition Journal), попкорн способен подавить чувство голода. Поэтому при его употреблении в целом в течение дня человеку есть хочется меньше.

Салат с курицей и авокадо. Одно из исследований продемонстрировало, что при регулярном употреблении в течение 12 недель авокадо исчезает висцеральный жир. А вообще такой жир вызывает серьёзные проблемы со здоровьем.

Жареный нут. В рамках исследования выяснилось, что люди, которые ели бобовые и фасоль четыре раза в неделю, смогли сбросить на 2,5 фунта (примерно 1,1 кг) больше за восемь недель, нежели те, кто не ел эти продукты.