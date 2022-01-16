Фитнес и здоровье
Вчера в 23:59
2 мин.

Перечислены продукты, способствующие эффективному похудению, и среди них – попкорн

О них сообщило издание Al Arabiya
Чтобы сбросить вес, не обязательно отказываться от вкусной пищи. К примеру, даже салат с курицей и авокадо или попкорн могут помочь избавиться от лишних килограммов. Подробнее - в статье.
Перечислены продукты, способствующие эффективному похудению, и среди них – попкорн

Автор статьи отмечает, что есть продукты и блюда, которые позволяют сбросить вес и в то же время являются очень вкусными. О них - ниже.

  1. Попкорн. Согласно научному исследованию (его проводил журнал Nutrition Journal), попкорн способен подавить чувство голода. Поэтому при его употреблении в целом в течение дня человеку есть хочется меньше.
  1. Салат с курицей и авокадо. Одно из исследований продемонстрировало, что при регулярном употреблении в течение 12 недель авокадо исчезает висцеральный жир. А вообще такой жир вызывает серьёзные проблемы со здоровьем.
  1. Жареный нут. В рамках исследования выяснилось, что люди, которые ели бобовые и фасоль четыре раза в неделю, смогли сбросить на 2,5 фунта (примерно 1,1 кг) больше за восемь недель, нежели те, кто не ел эти продукты.
  1. Яблоко. Этот фрукт содержит вещества, позволяющие сжигать жир. Согласно результатам исследований, если человек будет есть одно яблоко ежедневно в течение 4-12 недель, то он похудеет с гораздо большей вероятностью.
Перечислены продукты, способствующие эффективному похудению, и среди них – попкорн
  1. Варёные яйца. Они содержат белок. При этом белок способен вылечить ожирение и метаболический синдром, как утверждают результаты исследований.
  1. Творог. Положительно влияет на здоровье в целом и на метаболизм, если его (30 граммов) съедать примерно за полчаса до отхода ко сну.
  1. Обезжиренный йогурт. Этот продукт обеспечивает длительное чувство сытости.
  1. Морковь, огурец, сельдерей и красный перец. Подобные продукты содержат небольшое количество калорий и при этом много воды. Также в перечисленной еде много клетчатки, которая позволяет создать ощущение сытости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
Новости партнеров
Новости партнеров