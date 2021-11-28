Перечислены простые способы уменьшить желание поесть

Отмечается, что голодными мы обычно начинаем себя ощущать через три часа после еды. Поэтому диетологи советуют придерживаться питания 4-5 раз в день. В противном случае контролировать голод становится сложнее. А сильный голод заставляет нас выбирать сладкие, острые, солёные, копчёные продукты.

Завтрак должен быть плотным, включать в себя белковые продукты и крупяное блюдо. Стоит завтракать в одно и то же время. Затем должен следовать второй завтрак, а потом обед, состоящий из закуски, супа, белкового блюда и гарнира, полдник и ужин.

Диетологи советуют ужинать за три часа до сна. Если соблюдать режим питания, организм привыкает. Аппетит просыпается только в определённое время.

Помимо режима умерить аппетит можно с помощью правильных продуктов. Лучше есть то, что богато клетчаткой — крупы, хлеб с отрубями и цельнозерновой, хлебцы. Супы тоже хорошо уменьшают аппетит.

Также эксперты отметили, что к перееданию проводит стресс. Поэтому от него нужно избавляться.

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