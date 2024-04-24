Перечислены самые полезные для организма травы и специи

Перечислены самые полезные для организма травы и специиСтарайтесь их добавлять в блюда чаще
Куркума. Соединение куркумин в её составе помогает уменьшить воспаление и связано со снижением риска возникновения рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и неврологических дегенеративных состояний. Для улучшения усвоения куркумина нужно сочетать куркуму с чёрным перцем или каким-то продуктом с полезными жирами.
Кайенна. Капсаицин — основной активный компонент кайенского перца. Он способен подавить аппетит в краткосрочной перспективе, улучшить микробиом кишечника.
Священный базилик. Он действует как адаптоген, то есть помогает организму приспособиться к стрессу и обеспечивает баланс тела и ума. Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что прием экстракта такого базилика в течение двух месяцев помог справиться со стрессом и улучшил качество сна. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения этого.
Имбирь. Гингерол в его составе способствует опорожнению желудка и нормальному прохождению стула через кишечник. Исследование, опубликованное в 2019 году в журнале Foods, показало, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства имбиря защищают от окислительного стресса. В сушёном и жареном виде имбирь содержит больше антиоксидантов.
Корица. Она обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, контролирует уровень сахара в крови.
Орегано. Основные компоненты масла орегано — карвакрол и тимол — защищают организм от проникновения определённых вирусов в клетки.
Чёрный перец. Согласно одному научному отчёту, соединение чёрного перца — пиперин — помогает лечить возрастные неврологические расстройства и борется со старением мозга.
Розмарин. Эта трава содержит антиоксиданты. Известно, что один их тип — полифенолы — помогают уменьшить воспаление, замедляя выработку цитокинов, которые контролируют воспалительную реакцию организма.
Мята. Результаты одного исследования показывают, что масло перечной мяты помогает облегчить синдром раздражённого кишечника, если принимать это масло в течение 12 недель. От газов в животе или вздутия поможет мятный чай.
Шалфей. В ходе одного исследования выяснилось, что он связан с улучшением памяти, особенно при быстром запоминании слов. Другая научная работа показала, что экстракт шалфея помогает улучшить функцию мозга у людей с болезнью Альцгеймера лёгкой и средней степени тяжести.
Чеснок. Согласно исследованию 2019 года, он обладает противовирусными свойствами, которые могут поддержать иммунитет.
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