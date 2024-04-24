Перечислены самые полезные для организма травы и специи

Куркума. Соединение куркумин в её составе помогает уменьшить воспаление и связано со снижением риска возникновения рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и неврологических дегенеративных состояний. Для улучшения усвоения куркумина нужно сочетать куркуму с чёрным перцем или каким-то продуктом с полезными жирами.

Кайенна. Капсаицин — основной активный компонент кайенского перца. Он способен подавить аппетит в краткосрочной перспективе, улучшить микробиом кишечника.

Священный базилик. Он действует как адаптоген, то есть помогает организму приспособиться к стрессу и обеспечивает баланс тела и ума. Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что прием экстракта такого базилика в течение двух месяцев помог справиться со стрессом и улучшил качество сна. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения этого.

Имбирь. Гингерол в его составе способствует опорожнению желудка и нормальному прохождению стула через кишечник. Исследование, опубликованное в 2019 году в журнале Foods, показало, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства имбиря защищают от окислительного стресса. В сушёном и жареном виде имбирь содержит больше антиоксидантов.

Корица. Она обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, контролирует уровень сахара в крови.

Орегано. Основные компоненты масла орегано — карвакрол и тимол — защищают организм от проникновения определённых вирусов в клетки.