Перечислены самые полезные для здоровья цельнозерновые продукты

Овёс. Он содержит много растворимой клетчатки, особенно бета-глюкана. Это вещество помогает снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца. Овёс поможет вам оставаться дольше сытым, улучшит здоровье кишечника, снизит вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и дерматита.

Киноа. Это зерно отличается наличием в своём составе всех незаменимых аминокислот. Исследования показывают, что киноа предотвращает возникновение различных хронических заболеваний: диабета, ожирения, анемии, целиакии.

Коричневый рис. Он сытнее, чем рафинированные углеводы, не содержит глютена. Одно исследование продемонстрировало, что люди, которые ели такой рис, с большей вероятностью держали под контролем вес по сравнению с теми, кто употреблял белый рис.

Ячмень. Как овёс, он содержит бета-глюкан. Также он способен снижать уровень холестерина в крови.

Гречка. Она считается псевдозлаковым цельнозерновым продуктом. Фитонутриенты в гречке могут снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, диабета 2 типа, уменьшить воспаление.