Перечислены самые полезные и самые вредные для здоровья продукты

Все продукты можно оценить по степени их пользы для организма. Поэтому исследователи из Школы диетологии и политики имени Фридмана при Университете Тафтса сформировали в результате анализа данных некий рейтинг продуктов питания. При этом все продукты подразделялись на определённые категории.

Соки. Одним из наиболее полезных можно назвать сок сельдерея (содержит антиоксиданты, воду, калий, витамин K). Худшим выбором считается кофе мокко (одна чашка - 60 граммов сахара, примерно 500 калорий).

Крупы и макаронные изделия. На первом месте здесь находится киноа (в его составе - много белка, незаменимых аминокислот, клетчатки, калия, антиоксидантов, витаминов группы B, витамина Е). Далее идёт дикий рис (содержит клетчатку, магний, калий, железо). А вот худшим продуктом оказалась лапша.