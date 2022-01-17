Перечислены самые полезные и самые вредные для здоровья продукты

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Перечислены самые полезные и самые вредные для здоровья продуктыО них рассказало издание Al Arabiya
Учёные из Школы диетологии и политики имени Фридмана при Университете Тафтса составили рейтинг продуктов питания. Об этом подробнее - в статье.
Все продукты можно оценить по степени их пользы для организма. Поэтому исследователи из Школы диетологии и политики имени Фридмана при Университете Тафтса сформировали в результате анализа данных некий рейтинг продуктов питания. При этом все продукты подразделялись на определённые категории.
- Соки. Одним из наиболее полезных можно назвать сок сельдерея (содержит антиоксиданты, воду, калий, витамин K). Худшим выбором считается кофе мокко (одна чашка - 60 граммов сахара, примерно 500 калорий).
- Крупы и макаронные изделия. На первом месте здесь находится киноа (в его составе - много белка, незаменимых аминокислот, клетчатки, калия, антиоксидантов, витаминов группы B, витамина Е). Далее идёт дикий рис (содержит клетчатку, магний, калий, железо). А вот худшим продуктом оказалась лапша.
- Хлеб и мука. Лучшей можно считать цельнозерновую пшеничную муку (богата клетчаткой). А вот хуже всего, по мнению учёных, - булочки с корицей и изюмом (в них мало клетчатки, много сахара, рафинированной муки).
- Фрукты и овощи. Самыми полезными и при этом низкокалорийными продуктами оказались клюква, малина, ежевика, лимон, апельсин, грейпфрут. Из самых вредных - сушёные яблоки (из-за большого количества калорий и сахара).
- Молочные продукты. Наиболее полезный продукт - греческий йогурт. Самым вредным стал здесь плавленый сыр (в нём много сахара, соли, ароматизаторов).
- Перекусы и сладости. Для перекуса лучше всего выбрать замороженный йогурт с тёмным шоколадом и низким содержанием жира. Но нужно обратить внимание на то, чтобы и сахара было в продукте немного. Из других полезных вариантов - попкорн, тёмный шоколад. Наименее здоровым решением является выбор круассана (в них нет клетчатки, питательных веществ, но содержится много жира).
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Источник: ИноСМИ