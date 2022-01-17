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Перечислены самые полезные и самые вредные для здоровья продукты

О них рассказало издание Al Arabiya
Учёные из Школы диетологии и политики имени Фридмана при Университете Тафтса составили рейтинг продуктов питания. Об этом подробнее - в статье.
Перечислены самые полезные и самые вредные для здоровья продукты

Все продукты можно оценить по степени их пользы для организма. Поэтому исследователи из Школы диетологии и политики имени Фридмана при Университете Тафтса сформировали в результате анализа данных некий рейтинг продуктов питания. При этом все продукты подразделялись на определённые категории.

  1. Соки. Одним из наиболее полезных можно назвать сок сельдерея (содержит антиоксиданты, воду, калий, витамин K). Худшим выбором считается кофе мокко (одна чашка - 60 граммов сахара, примерно 500 калорий).
  1. Крупы и макаронные изделия. На первом месте здесь находится киноа (в его составе - много белка, незаменимых аминокислот, клетчатки, калия, антиоксидантов, витаминов группы B, витамина Е). Далее идёт дикий рис (содержит клетчатку, магний, калий, железо). А вот худшим продуктом оказалась лапша.
  1. Хлеб и мука. Лучшей можно считать цельнозерновую пшеничную муку (богата клетчаткой). А вот хуже всего, по мнению учёных, - булочки с корицей и изюмом (в них мало клетчатки, много сахара, рафинированной муки).
Перечислены самые полезные и самые вредные для здоровья продукты
  1. Фрукты и овощи. Самыми полезными и при этом низкокалорийными продуктами оказались клюква, малина, ежевика, лимон, апельсин, грейпфрут. Из самых вредных - сушёные яблоки (из-за большого количества калорий и сахара).
  1. Молочные продукты. Наиболее полезный продукт - греческий йогурт. Самым вредным стал здесь плавленый сыр (в нём много сахара, соли, ароматизаторов).
  1. Перекусы и сладости. Для перекуса лучше всего выбрать замороженный йогурт с тёмным шоколадом и низким содержанием жира. Но нужно обратить внимание на то, чтобы и сахара было в продукте немного. Из других полезных вариантов - попкорн, тёмный шоколад. Наименее здоровым решением является выбор круассана (в них нет клетчатки, питательных веществ, но содержится много жира).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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