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Перечислены самые вредные и полезные для щитовидной железы продукты

Обратите на них внимание
От нарушения работы щитовидной железы страдает множество людей во всём мире. Но есть определённые продукты, помогающие решить эту проблему. О них рассказало турецкое издание En Son Haber.
Перечислены самые вредные и полезные для щитовидной железы продукты

Чаще всего сбои в работе щитовидки связаны с тем, что организму не хватает каких-то витаминов и минералов. Это может быть вызвано неправильным питанием, отсутствием в рационе фруктов и овощей, неподходящей диетой.

Самыми важными витаминами и минералами, которые влияют на функционирование щитовидной железы, считаются витамины А, B1, В2, В6, D, йод, селен, цинк.

Есть также ряд продуктов, способных снизить риск развития болезней, связанных со щитовидной железой.

  1. Рыба. В скумбрии, лососе, форели, тунце содержится тирозин, который помогает вырабатывать нужные гормоны. В печени эти рыб также считается источником селена. Если вы будете есть достаточно рыбы, то сможете получать достаточное количество омега-3, кальция, фосфора, витамина D.

  2. Грецкие орехи. В них есть не только аминокислоты, но и йод, селен, фитонциды, витамины B, C, E, полезные жиры. Рекомендуется употреблять по пять ядер орехов в сутки.

  3. Хурма. Всего один плод в день снизит риск развития болезней, связанных с эндокринной системой. Кроме того, в состав хурмы входит йод, магний, железо, натрий, витамины А, С.

  4. Яблоки. Они помогают защитить щитовидку от образования раковых клеток. Чтобы эти фрукты были максимально полезными, есть их нужно вместе с кожурой и семечками. Также яблоки содержат калий, кальций, цинк, железо, селен, йод, магний, фосфор, витамины А, В1, В2, С, Е.

  5. Шпинат. Он обеспечит организм марганцем, натрием, цинком, соединениями йода, фосфором. Специалисты советуют в день употреблять около 100 граммов шпината.

Перечислены самые вредные и полезные для щитовидной железы продукты

  1. Черника и клюква. В них содержится йод, а при регулярном употреблении они помогают справиться с гормональным сбоем в работе щитовидки.

  2. Чернослив. Этот продукт имеет слабительный эффект и достаточно калориен. Поэтому есть его нужно в умеренных количествах. Кроме того, в состав чернослива входят много витаминов, антиоксидантов, магния, кальция, калия, цинка.

  3. Брокколи. Эта капуста снижает вероятность развития рака, но в то же время может препятствовать усвоению йода. Поэтому убедитесь перед её употреблением, что у вас нет болезней щитовидной железы.

  4. Водоросли. Благодаря всего 60 граммам водорослей вы получите суточную норму йода и регулярную выработку в организме гормонов щитовидной железы. Кроме того, в состав водорослей входят магний, фосфор, йод, энтеросорбентные вещества (они помогают избавиться от вредных бактерий и от токсинов).

  5. Абрикосы и бананы. Эти фрукты, как и киви, авокадо, инжир, содержат тирозин. При дефиците этого вещества гормоны не могут нормально производиться.

Помимо вышеперечисленных, существуют продукты и привычки, от которых нужно отказаться, чтобы сохранить здоровье щитовидки. Это сахар, жирная и жареная еда, фастфуд, алкогольные напитки и курение.

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