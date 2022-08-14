Перечислены самые вредные и полезные для щитовидной железы продукты

Чаще всего сбои в работе щитовидки связаны с тем, что организму не хватает каких-то витаминов и минералов. Это может быть вызвано неправильным питанием, отсутствием в рационе фруктов и овощей, неподходящей диетой.

Самыми важными витаминами и минералами, которые влияют на функционирование щитовидной железы, считаются витамины А, B1, В2, В6, D, йод, селен, цинк.

Есть также ряд продуктов, способных снизить риск развития болезней, связанных со щитовидной железой.