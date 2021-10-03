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Перечислены семь горьких напитков и продуктов, благотворно влияющих на здоровье

Но всё же у них есть противопоказания

Издание Al Arabiya назвало несколько полезных, несмотря на неприятный вкус, продуктов. Они позволят укрепить здоровье.