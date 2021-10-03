Перечислены семь горьких напитков и продуктов, благотворно влияющих на здоровье

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Перечислены семь горьких напитков и продуктов, благотворно влияющих на здоровьеНо всё же у них есть противопоказания
Издание Al Arabiya назвало несколько полезных, несмотря на неприятный вкус, продуктов. Они позволят укрепить здоровье.
Существует ряд напитков, овощей, фруктов, которые оказывают положительное влияние на пищеварительную систему, несмотря на горький вкус. Однако автор материала предупреждает, что перечисленные ингредиенты противопоказаны при некоторых заболеваниях: камнях в почках, различных инфекций желчного пузыря, нарушениях работы ЖКТ, язве, грыже пищеводного отверстия диафрагмы.
- Какао. Содержит магний, калий, цинк, железо, флавоноиды. Последние положительно воздействуют на мозг.
- Кресс-салат. Этот овощ поможет поддерживать в здоровом состоянии кости: он включает в себя витамины A, C, K.
- Цитрусовые. Апельсины и лимоны помогают поддерживать здоровье кишечника.
- Яблочный уксус. Он используется в качестве добавки ко многим блюдам. Однако необходимо не забывать разбавлять его водой.
- Зелёный чай. Позволяет улучшить настроение, а также оказывает благотворное влияние на работу сердца, мозга.
- Кофе. Если пить кофе регулярно, то он окажется полезным для сердечно-сосудистой системы, мозга. Также этот напиток в целом повышает тонус.
- Ромашка. Чай из ромашки обладает множеством полезных свойств, а также успокаивает.
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