Перечислены семь неожиданных продуктов, которые могут мешать вашему сну

Пицца. Она приносит двойной вред организму, так как содержит много насыщенных жиров и натрия. Откажитесь от продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров на ночь. То есть, например, от сливочного масла, мороженого и жареной пищи, такой как картофель фри.

Смузи. В покупных смузи может быть даже больше сахара на порцию, чем в соках. Если вы хотите съесть что-то перед сном, лучшим выбором будет сложный углевод или белок. Например, тост из цельнозерновой муки или банан с греческим йогуртом.

Сыр. Чем вкуснее сыр, тем сильнее он влияет на сон. По данным клиники Майо, крепкие или выдержанные сыры, такие как чеддер, грюйер и пармезан, содержат большое количество аминокислоты тирамина, которая увеличивает частоту сердечных сокращений.

Помидоры. Кислые продукты могут раздражать слизистую оболочку желудка и повышать уровень pH в организме, вызывая расстройство желудка, изжогу и кислотный рефлюкс. Это может нарушить сон. Это касается также пиццы, томатных соков, соусов.