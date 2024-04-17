Перечислены семь неожиданных продуктов, которые могут мешать вашему сну

Перечислены семь неожиданных продуктов, которые могут мешать вашему снуВозьмите это на заметку
Пицца. Она приносит двойной вред организму, так как содержит много насыщенных жиров и натрия. Откажитесь от продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров на ночь. То есть, например, от сливочного масла, мороженого и жареной пищи, такой как картофель фри.
Смузи. В покупных смузи может быть даже больше сахара на порцию, чем в соках. Если вы хотите съесть что-то перед сном, лучшим выбором будет сложный углевод или белок. Например, тост из цельнозерновой муки или банан с греческим йогуртом.
Сыр. Чем вкуснее сыр, тем сильнее он влияет на сон. По данным клиники Майо, крепкие или выдержанные сыры, такие как чеддер, грюйер и пармезан, содержат большое количество аминокислоты тирамина, которая увеличивает частоту сердечных сокращений.
Помидоры. Кислые продукты могут раздражать слизистую оболочку желудка и повышать уровень pH в организме, вызывая расстройство желудка, изжогу и кислотный рефлюкс. Это может нарушить сон. Это касается также пиццы, томатных соков, соусов.
Острый соус. Острая пища может вызвать кислотный рефлюкс. Если вы всё же едите на ужин что-то острое, то подождите перед отходом ко сну три часа.
Вода. Если вы станете пить много воды перед сном, то это повысит вероятность прерывания сна. Некоторые естественные диуретики также приводят к нарушению сна. Среди них — петрушка, имбирь, одуванчик, боярышник и можжевельник. Принимайте диуретики в начале дня.
Алкоголь. По данным Фонда сна, небольшая порция спиртного перед сном может помочь вам быстрее заснуть, но она ухудшает качество вашего сна. В этом случае длительность фазы быстрого сна сокращается и в целом сон становится хуже.
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