Перечислены скрытые признаки стресса

Перечислены скрытые признаки стрессаВозьмите это на заметку
Могут уйти месяцы на то, чтобы незаметные симптомы стресса стали заметными. Если вы одиноки, то на эти признаки можете обратить внимание только вы сами.
Хотя некоторый уровень стресса в жизни — это нормально, важно следить за его «скрытыми» симптомами.
«Тихие» признаки стресса могут включать потерю интереса человека к собственной жизни, отказ от любимых дел. Люди в этом случае могут испытывать беспокойство, страх, нервничать и избегать того, что они делали раньше, потому что это будет их перегружать.
Среди других незаметных признаков стресса выделяют потерю или увеличение веса, намеренное выдёргивание волос или кусание ногтей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.