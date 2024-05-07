Перечислены скрытые признаки стресса

Могут уйти месяцы на то, чтобы незаметные симптомы стресса стали заметными. Если вы одиноки, то на эти признаки можете обратить внимание только вы сами.

Хотя некоторый уровень стресса в жизни — это нормально, важно следить за его «скрытыми» симптомами.