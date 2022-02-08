Перечислены способы избавиться от храпа

По словам специалиста, большое значение имеет поза, в которой спит человек. Люди, засыпающие на спине, храпят чаще. Поэтому стоит приучить себя засыпать, лёжа на боку. Как пояснила Амини, если человек спит на спине, сила тяжести прижимает его язык ко рту, так он закупоривает дыхательные пути.

Кроме того, эксперт посоветовала пить больше жидкости в течение дня. Это должно обегчить заложенность во рту и горле ночью.

«Не прижимайте подбородок к груди и не опускайте голову, так как это может заблокировать ваши дыхательные пути и затруднить дыхание. Держите руки на талии или параллельно бокам. Если у вас болит сустав в этом положении, попробуйте положить подушку между коленями, чтобы выровнять позвоночник и облегчить боль в пояснице», — добавила Амини.

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