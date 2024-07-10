Перечислены способы похудения в области талии

Налегайте на свежие овощи. Пользователь TikTok Kick Weight With Keisha рассказала о важности потребления множества белка и свежих овощей во время каждого приёма пищи. Она отметила, что смогла сбросить почти 40,8 кг за полгода и убрала почти 35,6 см в талии. В идеале нужно есть сырые либо приготовленные на пару овощи. Секрет в том, чтобы съесть их перед остальной частью еды. Это значительно снизит ощущение голода и оставит меньше места для более тяжёлых продуктов, стабилизирует уровень сахара в крови.

Не забывайте о полезных жирах. Вы можете для этого есть авокадо, готовить пищу на масле авокадо и пр. Исследования подтверждают, что этот фрукт уменьшает чувство голода и повышает сытость.

Создайте дефицит калорий. Низкокалорийная диета предполагает потребление от 1000 до 1500 калорий в день. Успешно сбросить вес помогает дефицит в 500−700 калорий в день.