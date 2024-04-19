Перечислены способы уменьшить воспаление в организме и стать здоровее

Старение на физиологическом уровне — это хроническое состояние повышенного воспаления по всему телу. Из-за воспаления ускоряется развитие болезней сердца, деменции, потеря мышечной массы, увеличивается риск возникновения инфекций.

Вот что вы можете сделать для замедления старения организма.

Больше двигайтесь. Взрослым рекомендуется уделять аэробной активности не менее 150 минут, или 2,5 часов, каждую неделю. Одно исследование, проведённое в Институте воспаления и старения при Бирмингемском университете, показало, что регулярные аэробные упражнения на протяжении жизни оказывают мощный противовоспалительный эффект и что умеренное количество физической активности может помочь взрослым поддерживать здоровый вес.

Поддерживайте здоровый вес. Ключевой фактор воспаления — это избыток жира в организме. Для преобразования жира в энергию нужно больше двигаться, соблюдать рацион с большим количеством фруктов, овощей и необработанной пищи.

Ешьте больше фруктов и овощей. Они обладают двумя положительными эффектами при воспалении. Во-первых, они хорошо насыщают. За счёт этого мы едим меньше калорий. Во-вторых, соблюдение средиземноморской диеты помогает снизить маркеры воспаления, снижает риск возникновения хронических заболеваний.

Следите за количеством ультраобработанных продуктов питания. Они могут быть крайне калорийными, содержать много соли, сахара и трансжиров.