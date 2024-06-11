Перечислены средства, которыми можно и нельзя мыть клубнику

Прежде всего, нельзя мыть клубнику мылом и моющими средствами для посуды. Дело в том, что такие средства могут оставлять на ягодах химические вещества, опасные для здоровья.

Также не рекомендуется использовать горячую воду при мытье клубники. Это может привести к разрушению структуры ягод, потере их вкуса. К тому же при помощи такой воды нельзя удалить пестициды и бактерии.