Перечислены успокаивающие домашние средства от прыщей

Виноградное очищающее средство. Согласно обзорной статье, ресвератрол в кожуре красного винограда может проявлять бактерицидную активность в отношении Cutibacterium acnes. Ранее эта бактерия называлась Propionibacterium acnes, и она способствует образованию прыщей. Протрите лицо мякотью нескольких виноградин, а затем ополосните его прохладной водой.

Ломтики огурца. В одном обзоре говорится, что огурцы могут оказывать успокаивающее действие на кожу, уменьшая раздражение, отёк и боль. За счёт этого они способны уменьшить воспаление. Приготовьте специальную пасту, смешав один небольшой огурец и 1 стакан овсянки. Также добавьте к 1 чайной ложке этой смеси 1 чайную ложку простого йогурта и нанесите на лицо. Оставьте всё на полчаса и смойте.

Огуречная маска. Если у вас овсянки или йогурта на кухне нет, то вы можете вместо этого размять один огурец, процедить воду, добавить 1 столовую ложку сахара и хорошо перемешать всё. Затем нанесите смесь на лицо, оставьте на 10 минут. Далее промойте всё холодной водой.

Простая медовая маска. Исследования показывают, что мёд может подавлять рост C. acnes. Перед нанесением на лицо маски ополосните его тёплой водой. Затем намажьте мёдом кожу, оставьте на 30 минут и смойте тёплой водой.