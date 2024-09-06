Передающийся по воздуху опасный грибок активизировался из-за засухи в Калифорнии

Исследование, в котором анализировались случаи заболевания Лихорадкой долины с 2000 по 2021 год в сотрудничестве с Департаментом здравоохранения Калифорнии, показало, что пик заболевания приходится на сентябрь-ноябрь, но значительно варьируется в разных округах и в разные годы. Исследователи обнаружили, что засухи, хотя и снижают тяжесть сезонных пиков, приводят к более интенсивным вспышкам после возвращения осадков.

Возможно, засуха позволяет жаростойким спорам Coccidioides сохраняться дольше, что приводит к их более широкому распространению после восстановления влажности. Кроме того, сокращение популяции грызунов во время засухи может способствовать выживанию грибка, поскольку мертвые грызуны являются ключевыми питательными веществами для грибка.

Исследовательская группа планирует расширить свое исследование на другие очаги лихорадки Долины, включая Аризону, чтобы еще больше прояснить взаимосвязь.

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