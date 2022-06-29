"Переедание" вылечили напрямую через мозг

Нейроны, лежащие в основе исследования, называются нейронами агути-родственного пептида (AgRP), которые находятся в гипоталамусе мозга и при активации вызывают чувство голода. Исследовательская группа под руководством Йоханнеса Фогта из Кельнского университета наблюдала за мышами, которых подвергали периодам голодания. У этих мышей в крови наблюдалось повышенное количество биомолекулы лизофосфатидилхолина (ЛФХ), уровень которой, как выяснили ученые, контролируется AgRP. Эти липидные молекулы попадают в мозг, где они преобразуются в лизофосфатидную кислоту (ЛФК) с помощью фермента под названием аутотаксин (ATX).

Этот процесс возбуждает нейроны в коре головного мозга, в результате чего мыши демонстрируют типичное поведение, связанное с поиском пищи. Ученые обнаружили, что если лечить мышей ингибитором фермента ATX, то можно нормализовать это поведение. Мыши с ожирением, получавшие такое лечение на постоянной основе, в результате похудели.

"Мы увидели значительное снижение чрезмерного потребления пищи и ожирения благодаря генной мутации и фармакологическому ингибированию ATX", заявили авторы работы.

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