Переход на веганскую или кето- диету почти сразу вызвал изменения в иммунитете

В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Cell Metabolism, приняли участие 20 человек, которых случайным образом распределили на веганскую или кето-диету на две недели, а затем на другую диету на две недели. В течение всего периода исследования ученые собирали образцы крови, мочи и кала, чтобы отследить изменения в биохимии, клеточных процессах, метаболизме и реакции иммунной системы участников.

Результаты показали, что веганская диета привела к повышению уровня белков, участвующих в противовирусных реакциях и метаболизме эритроцитов, а кето-диета — к повышению уровня белков, участвующих в работе Т- и В-клеток и метаболизме аминокислот. Кроме того, обе диеты вызвали изменения в микробиоме участников, причем кето-диета привела к сокращению микробных путей метаболизма аминокислот.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты свидетельствуют о глубоком влиянии диеты на иммунную систему и позволяют предположить, что диетические вмешательства могут стать перспективной стратегией профилактики и лечения таких заболеваний, как рак и нейродегенеративные расстройства.

Исследователи предупреждают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить долгосрочное влияние этих диетических изменений на иммунную систему и выявить конкретные диетические компоненты, которые отвечают за наблюдаемые изменения.

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