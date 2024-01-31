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Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 января 2024, 18:54
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Переход на веганскую или кето- диету почти сразу вызвал изменения в иммунитете

У испытуемых
Новое исследование, проведенное Национальным институтом здоровья США, показало, что переход на веганскую или кето- диету может быстро и значительно повлиять на иммунную систему. Исследователи заметили, что веганская диета вызывает реакции, связанные с врожденным иммунитетом, а кето-диета вызывает реакции, связанные с адаптивным иммунитетом.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Cell Metabolism, приняли участие 20 человек, которых случайным образом распределили на веганскую или кето-диету на две недели, а затем на другую диету на две недели. В течение всего периода исследования ученые собирали образцы крови, мочи и кала, чтобы отследить изменения в биохимии, клеточных процессах, метаболизме и реакции иммунной системы участников.

Результаты показали, что веганская диета привела к повышению уровня белков, участвующих в противовирусных реакциях и метаболизме эритроцитов, а кето-диета — к повышению уровня белков, участвующих в работе Т- и В-клеток и метаболизме аминокислот. Кроме того, обе диеты вызвали изменения в микробиоме участников, причем кето-диета привела к сокращению микробных путей метаболизма аминокислот.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты свидетельствуют о глубоком влиянии диеты на иммунную систему и позволяют предположить, что диетические вмешательства могут стать перспективной стратегией профилактики и лечения таких заболеваний, как рак и нейродегенеративные расстройства.

Исследователи предупреждают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить долгосрочное влияние этих диетических изменений на иммунную систему и выявить конкретные диетические компоненты, которые отвечают за наблюдаемые изменения.

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