Переломный момент в лечении диабета: «чудо-таблетка» замедлила прогрессирование

Этот первый в мире метод лечения диабета 1-го типа означает переход от традиционных инъекций инсулина к пероральному приему таблеток. Препарат, уже одобренный для лечения ревматоидного артрита и алопеции, действует путем блокирования специальных ферментов. Результаты исследования, продемонстрировавшие повышение уровня С-пептида и снижение зависимости от инсулина, дают надежду на улучшение лечения диабета, потенциально избавляя пациентов от долгосрочных осложнений.

Ведущий исследователь Том Кей настроен оптимистично, заявляя: «Это может стать фундаментальным улучшением в способности контролировать диабет 1 типа, ознаменовав историческую веху в лечении диабета».

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