Переломный момент в лечении диабета: «чудо-таблетка» замедлила прогрессирование

Переломный момент в лечении диабета: «чудо-таблетка» замедлила прогрессированиеВыработка инсулина сохраняется
Беспрецедентный прорыв в клинических исследованиях позволил выявить потенциальный шанс в борьбе с диабетом 1 типа. Исследователи из Института медицинских исследований Святого Винсента в Мельбурне обнаружили, что распространенное лекарство от артрита, барицитиниб, обычно принимаемое в виде таблеток, не только сохраняет клетки, вырабатывающие инсулин, но и замедляет прогрессирование заболевания у пациентов с недавно установленным диагнозом.
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Этот первый в мире метод лечения диабета 1-го типа означает переход от традиционных инъекций инсулина к пероральному приему таблеток. Препарат, уже одобренный для лечения ревматоидного артрита и алопеции, действует путем блокирования специальных ферментов. Результаты исследования, продемонстрировавшие повышение уровня С-пептида и снижение зависимости от инсулина, дают надежду на улучшение лечения диабета, потенциально избавляя пациентов от долгосрочных осложнений.
Ведущий исследователь Том Кей настроен оптимистично, заявляя: «Это может стать фундаментальным улучшением в способности контролировать диабет 1 типа, ознаменовав историческую веху в лечении диабета».
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