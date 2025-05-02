Пересадка кала помогла в борьбе с алкогольной зависимостью

FMT — это процедура, при которой фекалии от здорового донора, богатые полезными бактериями, вводятся в кишечник пациента, чтобы восстановить баланс микробиоты. Метод, известный веками, переживает всплеск интереса благодаря исследованиям микробиома кишечника.

В первом этапе клинических испытаний, начатых в 2020 году, 90% участников, получивших FMT, сообщили о снижении тяги к алкоголю через 15 дней, по сравнению с 30% в группе плацебо. Пациенты также показали улучшение качества жизни и когнитивных функций. Сейчас идет второй этап испытаний, чтобы подтвердить результаты на большей выборке. Ученые также работают над оптимизацией состава FMT, выбирая донорские образцы, наиболее эффективные для лечения зависимости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.