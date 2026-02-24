Первая консультация у косметолога необходима, или почему спешка с процедурами опасна

Иногда человек приходит с чётким запросом и хорошим состоянием кожи — тогда обсуждение проходит быстро. Но чаще у пациентов есть сомнения, страх боли, вопросы о безопасности или стоимости. Задача специалиста — спокойно всё объяснить и создать ощущение «уверенности».

На первой встрече врач собирает информацию о здоровье, образе жизни, уровне стресса, сне и питании. Всё это влияет на состояние кожи. Затем обсуждаются ожидания: какой результат возможен именно в вашем случае и за какой срок.