Первая в мире вакцина от кокаиновой зависимости показала многообещающие результаты

Первая в мире вакцина от кокаиновой зависимости показала многообещающие результатыНаркотики – зло, напоминаем
Бразильские ученые создали инновационную вакцину «Calixcoca», которая может стать средством лечения кокаиновой зависимости. Экспериментальная вакцина, показавшая многообещающие результаты в испытаниях на животных, вызывает иммунный ответ, который блокирует воздействие кокаина на мозг, по сути, устраняя эйфорию, вызываемую этим наркотиком.
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Вакцина побуждает иммунную систему вырабатывать антитела, которые прикрепляются к молекулам кокаина в кровотоке, делая их слишком крупными, чтобы они могли проникнуть в мезолимбическую систему мозга, где наркотик обычно вызывает всплеск дофамина, вызывающего удовольствие. Испытания препарата Calixcoca на животных продемонстрировали его эффективность в создании значительного количества антител при минимальных побочных эффектах.
Вакцина, не содержащая биологических компонентов, состоит из разработанных в лаборатории химических соединений, что делает ее экономически эффективной и не требует жестких условий хранения. В настоящее время Calixcoca переходит к клиническим испытаниям на людях. В случае успеха она может стать важным инструментом поддержки людей в период их выздоровления, особенно при выходе из реабилитационных центров.
Целевая аудитория будет зависеть от результатов клинических испытаний, но ожидание вакцины велико: более 3 000 добровольцев выразили заинтересованность в участии в испытаниях на людях.
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