Первая в мире вакцина от кокаиновой зависимости показала многообещающие результаты

Вакцина побуждает иммунную систему вырабатывать антитела, которые прикрепляются к молекулам кокаина в кровотоке, делая их слишком крупными, чтобы они могли проникнуть в мезолимбическую систему мозга, где наркотик обычно вызывает всплеск дофамина, вызывающего удовольствие. Испытания препарата Calixcoca на животных продемонстрировали его эффективность в создании значительного количества антител при минимальных побочных эффектах.

Вакцина, не содержащая биологических компонентов, состоит из разработанных в лаборатории химических соединений, что делает ее экономически эффективной и не требует жестких условий хранения. В настоящее время Calixcoca переходит к клиническим испытаниям на людях. В случае успеха она может стать важным инструментом поддержки людей в период их выздоровления, особенно при выходе из реабилитационных центров.

Целевая аудитория будет зависеть от результатов клинических испытаний, но ожидание вакцины велико: более 3 000 добровольцев выразили заинтересованность в участии в испытаниях на людях.

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