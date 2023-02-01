Первая вакцина против смертельных грибковых инфекций прошла начальные испытания

Около десяти лет назад исследователи обнаружили, что в человеческом теле обитает процветающая популяция грибков. Несколько десятков видов грибков, симбиотически живущих внутри нас, были названы микобиомом, и большинство из них относительно безвредны. Но некоторые из них не являются нашими друзьями, особенно при ослабленном иммунитете. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения впервые опубликовала список "приоритетных грибковых патогенов", назвав грибки новой серьезной угрозой для здоровья населения.

В новом исследовании сообщается об эффективности новой экспериментальной вакцины на нескольких животных моделях. Исследование показало, что вакцина, получившая название NXT-2, эффективно вызвала широкую перекрестную реакцию антител во всех моделях животных. Вакцина также снизила заболеваемость и смертность у иммуносупрессивных животных, подвергшихся воздействию трех ключевых патогенных грибов.

Исследование находится на ранней стадии, и прежде чем начнутся предварительные испытания на людях, потребуется еще немного работы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.