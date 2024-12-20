Первоначальный источник сифилиса отследили до Америки

Используя древнюю ДНК из костей, исследователи нашли доказательства того, что сифилис и связанные с ним заболевания, такие как фрамбезия и беджель, были распространены на Американском континенте задолго до плаваний Колумба.

Вспышка заболевания в Европе в 1495 году, вызвавшая массовую смерть и «длительные проблемы со здоровьем», считается первым зарегистрированным случаем сифилиса в Европе. Результаты исследования подтверждают «колумбийскую теорию», которая предполагает, что сифилис пересек Атлантику вместе с испанскими и португальскими исследователями.

Исследование проанализировало древние геномы из Мексики, Чили, Перу и Аргентины и показало, что эти заболевания были разнообразны на Американском континенте до контакта с европейцами.

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