Первый человек умер от оспы обезьян в Нигерии

Об этом сообщил местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC). Специалисты рассказали, что скончался сорокалетний пациент. У него было некое сопутствующее заболевание, также он принимал иммунопонижающие препараты.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также заявила, что не считает, будто вспышка оспы обезьян за пределами Африки приведёт к пандемии. Специалисты добавили, что остаётся неясным, могут ли инфицированные люди без симптомов передавать болезнь.

Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен ещё в 1970 году. Болезнь проявляется следующими симптомами: лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.