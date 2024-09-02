Первый пациент с мозговым чипом Neuralink начал учить языки

Опубликовано 02 сентября 2024, 06:001 мин.
Первый пациент с мозговым чипом Neuralink начал учить языкиИ писать "от руки"
Нолан Арбо, первый человек, получивший мозговой имплантат Neuralink, рассказал о своей жизни с этой революционной технологией, его слова приводит Лента.ру. В недавнем посте в X (Twitter) Арбо рассказал о том, как имплант, который он ласково называет «Ева», позволил ему выучить новые языки, включая французский и японский, и даже тренировать почерк с помощью мысленной визуализации.
Арбо проводит по четыре часа в день, работая со специалистами Neuralink, которые занимаются точной настройкой устройства. Чип также позволил ему вернуться к академическим занятиям, таким как математика.
В дополнение к этим когнитивным достижениям Арбо поделился, что имплант значительно увеличил его способность к чтению, позволив ему лучше изучить произведения таких авторов, как Брэндон Сандерсон, Стиг Ларссон, Дж.Р. Р. Толкиен и Виктор Гюго. Он также использует имплант для духовных практик, включая молитвы и чтение Библии.
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