Первый пациент с мозговым чипом Neuralink начал учить языки

Арбо проводит по четыре часа в день, работая со специалистами Neuralink, которые занимаются точной настройкой устройства. Чип также позволил ему вернуться к академическим занятиям, таким как математика.

В дополнение к этим когнитивным достижениям Арбо поделился, что имплант значительно увеличил его способность к чтению, позволив ему лучше изучить произведения таких авторов, как Брэндон Сандерсон, Стиг Ларссон, Дж.Р. Р. Толкиен и Виктор Гюго. Он также использует имплант для духовных практик, включая молитвы и чтение Библии.

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