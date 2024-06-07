Первый случай заболевания человека птичьим гриппом A (H5N2) заметили в Мексике

Инфицированный, 59-летний мужчина, к сожалению, скончался. По словам членов его семьи, он не имел контактов с домашней птицей или другими животными и в течение трех недель был прикован к постели из-за проблем со здоровьем, не связанных с гриппом.

Несмотря на это тревожное событие, ВОЗ оценивает текущий риск для населения как низкий на основании имеющейся информации.

При этом недавно Роспотребнадзор, пишет Лента.ру, заявил, что страна хорошо подготовлена к борьбе с новыми вирусами, что стало ответом на появление новостей о потенциальной угрозе «болезни Х».

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