Петербуржцы, внимание. Яркие ночи и темные дни увеличили риск смертности

Исследователи обнаружили, что люди, подвергшиеся высокому уровню света ночью, имели на 21−34% больший риск смертности, тогда как те, кто получал больше натурального дневного света, испытывали снижение риска смерти на 17−34%.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, подчеркивает, как нарушения циркадных ритмов, вызванные воздействием света ночью, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Старший автор работы профессор Шон Кейн подчеркнул важность «индивидуальных паттернов светового воздействия на здоровье», в то время как сопредседатель авторов доцент Эндрю Филлипс отметил, что воздействие ночного света ослабляет центральный циркадный «пейсмейкер» организма.

Исследование основывалось на данных участников UK Biobank в возрасте от 40 до 69 лет, наблюдаемых в течение восьми лет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.