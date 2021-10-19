Philips привёз в Россию недорогие беспроводные наушники

Philips привёз в Россию недорогие беспроводные наушникиВлагостойкие
Всего в новую линейку входит семь моделей. Первая — Philips TAT1215. Эти наушники не боятся пота и прямых брызг, могут работать больше двух суток в режиме ожидания или шесть часов в режиме прослушивания музыки. Модель стоит 3490 рублей.
Также в России можно купить Philips TAT2206. Эти наушники близки к предыдущей модели, но весят ещё меньше — 37 граммов, а также имеют яркие цвета корпуса. В «Ситилинке» их можно купить за 2499 рублей.
Другие наушники Philips TAT2236 ещё меньше и легче, однако оснащены 12-миллиметровыми излучателями для насыщенного звучания. Наушники можно полностью зарядить за полтора часа. Их цена составляет 3790 рублей.
Модель Philips TAT3216 отличается повышенной защитой от влаги — наушники могут работать даже под сильным дождём. Сами наушники обеспечивают шесть часов воспроизведения, а вместе с футляром время растёт до 24 часов. Они стоят 4990 рублей.
Пятая модель Philips TAT5505 имеет класс водостойкости IPX5 и обладает активным шумоподавлением. Их стоимость составляет 6999 рублей.
Также были представлены Philips A7306 — наушники для экстремального спорта. Они имеют встроенный пульсометр. Стоят 15 999 рублей.
И наконец последняя модель Philips TAA4216. Это накладные наушники с 35 часами работы. Оценены в 5490 рублей.