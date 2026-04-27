Pinterest против идеала: как тренд на естественность меняет современную стоматологию

Эксперты отмечают, что изменение стандартов красоты тесно связано с доступностью эстетической медицины. Когда-то идеальные зубы были символом высокого статуса, но сегодня стоматологические процедуры стали массовыми. Основатель сети центров тотальной имплантации «Зубы за один день» Залим Кудаев подчёркивает, что фокус запросов сместился в сторону натуральных оттенков, близких к цвету слоновой кости. «Экстремальная белизна эстетически подходит не к любому цвету кожи, — объясняет он. — Важны лёгкая прозрачность режущего края, мягкие переходы цвета и естественная глубина эмали».

Тенденцию активно поддерживают зумеры в TikTok, делясь историями принятия своих неидеальных улыбок. Минимально инвазивные подходы, сохраняющие естественные ткани зуба, становятся всё более востребованными. При этом стоматологи теперь рассматривают лицо как единую биомеханику: улыбка должна гармонировать с формой лица и объёмом губ. Свой вклад в популяризацию тренда вносят и селебрити — от актрисы Эйми Лу Вуд, отказавшейся от виниров, до Джонни Деппа, открыто гордящегося своей натуральной улыбкой.