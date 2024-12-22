Пионер сферы умных колец Oura привлек 200 млн долларов

Основанная в 2013 году компания Oura производит умные кольца, которые отслеживают различные показатели здоровья, такие как частота сердечных сокращений, сон и движение. Кольца, цена которых составляет от 250 до 500 долларов, требуют годовой подписки на 70 долларов для полной функциональности.

Oura продала более 2,5 миллионов колец и планирует достичь дохода в 500 миллионов долларов в 2024 году.