Пионер сферы умных колец Oura привлек 200 млн долларов

Опубликовано 22 декабря 2024, 09:001 мин.
Пионер сферы умных колец Oura привлек 200 млн долларовДля расширения производства носимых устройств с ИИ
Oura, создавшая отслеживающее состояние здоровья кольцо Oura Ring, привлекла 200 миллионов долларов, увеличив свою оценку до 5,2 миллиарда долларов. По словам генерального директора Тома Хейла, полученные средства помогут Oura расширить ассортимент продукции, инвестировать в инновации в области искусственного интеллекта и разработать новые модели устройств.
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Основанная в 2013 году компания Oura производит умные кольца, которые отслеживают различные показатели здоровья, такие как частота сердечных сокращений, сон и движение. Кольца, цена которых составляет от 250 до 500 долларов, требуют годовой подписки на 70 долларов для полной функциональности.
Oura продала более 2,5 миллионов колец и планирует достичь дохода в 500 миллионов долларов в 2024 году.