Пищевую добавку с клетчаткой назвали возможным лекарством пищевой аллергии

Исследование, проведенное под руководством Джеймса Муна, профессора фармацевтических наук Дж. Г. Серла, показало, что инулиновый гель устраняет первопричину пищевой аллергии, а не просто снимает симптомы. Гель продемонстрировал длительную защиту от таких аллергенов, как арахис, яичный белок и молоко. Мун подчеркивает безопасность инулина и потенциал для крупномасштабного производства.

Исследование, проведенное с участием международных экспертов, подчеркивает важность микробиоты тонкого кишечника в регулировании пищевой аллергии. Инулин, содержащийся в таких растениях, как пшеница и цикорий, нормализовал дисбаланс кишечной микробиоты и метаболитов у мышей-аллергиков, установив аллерген-специфическую пероральную толерантность.

Несмотря на необходимость дальнейших исследований и клинических испытаний, данное исследование открывает новые возможности для терапевтических вмешательств.

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