Питание оказалось способно изменить гены человека

Во время нацистской оккупации Нидерландов население было вынуждено жить на рационе от 400 до 800 килокалорий в день. Из-за этого погибли около 20 тысяч человек и 4,5 миллиона пострадали от недоедания. Выяснилось также, что голод вызвал эпигенные изменения в гене под названием IGF2, который связан с ростом и развитием. Это привело к подавлению роста мышц как у детей, так и у внуков беременных женщин, переживших голод. У последующих поколений это стало причиной повышенного риска возникновения ожирения, болезней сердца, диабета и низкого веса при рождении.

Позже результаты упомянутых выше исследований подтвердились экспериментами с участием животных. В одном исследовании ученые подвергли беременных самок крыс воздействию широко используемого фунгицида под названием винклозолин. Это привело к снижению у потомства способности производить сперму. В результате увеличилось количество случаев мужского бесплодия. Также это, как и последствия голода, передалось будущим поколениям.