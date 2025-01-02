Питье большого количества воды оказалось не настолько полезно

Вода составляет 60% человеческого тела и имеет решающее значение для таких функций, как регулирование температуры, выведение отходов и защита суставов.

Мы знаем, что питьевая вода предотвращает обезвоживание, но улучшает ли она другие аспекты здоровья? В исследовании были рассмотрены данные нескольких клинических испытаний. Выяснилось, что в некоторых исследованиях повышенное потребление воды приводило к снижению веса, уменьшало риск образования камней в почках и помогало людям с рецидивирующими ИМП. Однако влияние на головные боли и диабет было не таким очевидно положительными, как считали раньше. Питье дополнительной воды не всегда приводило к желаемому эффекту, а результаты в разных исследованиях были противоречивы.

Тем не менее, исследователи подчеркивают, что вода недорога и безопасна, поэтому ее стоит изучать и пить дальше.

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