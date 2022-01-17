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Пиво оказалось полезно для сердца и для здоровья в целом

Об этом пишет издание «Факти»
Пиво - алкогольный напиток, который может оказать благотворное влияние на организм. Правда, при употреблении его в умеренных дозах. Подробнее - в статье.
Пиво оказалось полезно для сердца и для здоровья в целом

Автор отмечает, что пиво на самом деле имеет множество полезных свойств. Возник этот напиток вместе с тем во времена раннего неолита (примерно 9500 г. до н.э.).

Прежде всего, пиво оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Оно снижает вероятность возникновения заболеваний сердца на 42 процента, согласно результатам исследований. Максимальный эффект достигается при употреблении одной кружки пива, где содержание алкоголя составляет до 5%.

Предотвратить при помощи пива можно и камни в почках. Согласно одному из исследований, одна бутылка напитка ежедневно позволяет снизить риск возникновения камней в почках примерно на 40 процентов.

Также данный напиток позволяет повысить креативность, стимулирует мыслительный процесс.

Пиво оказалось полезно для сердца и для здоровья в целом

Согласно результатам исследования, проведённого канадскими учёными, пиво может повысить уровень антиоксидантов и предотвратить развитие катаракты. Гарвардские же исследователи обнаружили, что данный алкоголь в умеренных количествах снижает вероятность повышения давления.

Полезно может быть пиво для костей. Одна-две бутылки ежедневно позволяет увеличить плотность костей на 4,5 процента. При этом важно пить не более двух бутылок, иначе плотность снизится на 5,3 процента.

Пиво содержит и клетчатку - вещество, которое позволяет поддерживать нормальную работу пищеварительной системы, а также снижает холестерин.

Наконец, один из компонентов пива - молекула никотинамид рибозида. Она помогает предотвратить ожирение, укрепить мышцы, замедлить старение и в целом продлить жизнь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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