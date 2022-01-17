Пиво оказалось полезно для сердца и для здоровья в целом

Автор отмечает, что пиво на самом деле имеет множество полезных свойств. Возник этот напиток вместе с тем во времена раннего неолита (примерно 9500 г. до н.э.).

Прежде всего, пиво оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Оно снижает вероятность возникновения заболеваний сердца на 42 процента, согласно результатам исследований. Максимальный эффект достигается при употреблении одной кружки пива, где содержание алкоголя составляет до 5%.

Предотвратить при помощи пива можно и камни в почках. Согласно одному из исследований, одна бутылка напитка ежедневно позволяет снизить риск возникновения камней в почках примерно на 40 процентов.

Также данный напиток позволяет повысить креативность, стимулирует мыслительный процесс.