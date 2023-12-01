Пластиковые отходы разрушили романтику и размножение креветок

Исследование отличается от традиционных исследований загрязнения окружающей среды пластиком, поскольку в нем основное внимание уделяется химическим веществам, используемым в пластике, на которые часто не обращают внимания.

Профессор Алекс Форд предупреждает о серьезных последствиях, заявляя, что неудачное брачное поведение имеет серьезные последствия не только для исследуемого вида, но и потенциально для популяции в целом. Эти водные обитатели, жизненно важные для пищевой цепочки, столкнулись с серьезными проблемами после воздействия пластиковых добавок, переживая длительные периоды разлуки с представителями своего вида, а в некоторых случаях - полный репродуктивный провал.

Это тревожное исследование подчеркивает необходимость срочного решения проблемы повсеместного воздействия пластикового загрязнения на морскую жизнь и необходимость того, чтобы глобальные экологические агентства уделяли первостепенное внимание поведенческим данным, обеспечивающим уникальный взгляд на угрозы, исходящие от конкретных загрязняющих веществ.