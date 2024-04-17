Плазменное облучение ускорило заживление костей

Часто переломы, особенно открытые, требуют хирургического вмешательства и длительной терапии, что приводит к значительному дискомфорту и нарушению повседневной жизни. Исследовательская группа сосредоточила свое внимание на нетепловой плазме атмосферного давления как потенциальном методе лечения, ускоряющем заживление.

В эксперименте участвовали две группы лабораторных крыс. У одной группы были стандартные переломы, а у другой переломы, отличающиеся неполным заживлением. Облучение плазмы не оказало существенного влияния на заживление стандартных переломов, но заметно улучшило процесс заживления несросшихся переломов. Облученные переломы без сращения продемонстрировали увеличение прочности в 3,5 раза по сравнению с группой без облучения.

При кратковременном (5−15 секунд) облучении плазмой преостеобластических клеток (клеток, которые созревают в костеобразующие клетки) активность белка, указывающего на дифференцировку остеобластов, значительно возрастала. Это позволяет предположить, что облучение плазмой способствует созреванию костеобразующих клеток, способствуя улучшению заживления.

Ученые продолжат изучать новый подход, чтобы оценить все плюсы и минусы такого подхода, а в дальнейшем перейти на тестировании на людях.

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