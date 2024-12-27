Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 декабря 2024, 20:15
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Плодовые мушки «украли» бактериальную защиту против ос

Лучшая защита — это нападение
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что плодовые мушки позаимствовали бактериальный защитный механизм, чтобы защитить себя от паразитических ос. В ходе недавнего исследования ученые обнаружили, что некоторые виды плодовых мушек включили в свой геном ген токсина, изначально полученный от бактерий. Этот ген помогает им теперь бороться с личинками ос, которые могут заразить и убить личинки мошек.
Плодовые мушки «украли» бактериальную защиту против ос
© Ferra

Исследование показывает, как горизонтальный перенос генов — процесс заимствования генов у других организмов — играет решающую роль в эволюции защитных механизмов насекомых. Ген, который кодирует токсин, поражающий яйца ос, может быть отредактирован в других видах мух для обеспечения аналогичной защиты.

Исследование также проливает свет на более широкую роль переноса генов в иммунитете животных — механизм, который ранее считался редким для многоклеточных организмов. Ученые считают, что эта стратегия может вдохновить на новые способы борьбы с заболеваниями у людей, такими как рак, путем использования защитных тактик других организмов.

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