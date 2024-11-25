Плохие новости для любителей полежать на диване: это плохо влияет на мозг

Рабочая память — это когнитивная способность удерживать и обрабатывать небольшие объемы информации в течение коротких периодов времени, что является жизненно важным навыком для решения повседневных задач и принятия решений. Исследование показало, что спортсмены, особенно те, кто занимается быстрыми видами спорта, такими как баскетбол или фехтование, демонстрируют преимущество в рабочей памяти, причем более значительные различия наблюдаются по сравнению с теми, кто имеет минимальную физическую активность.

Несмотря на то, что исследование указывает на корреляцию, а не на причинно-следственную связь, оно подтверждает данные существующих исследований о том, что физические упражнения, особенно спортивные, связаны с улучшением познавательных способностей и могут помочь смягчить «возрастное снижение памяти», отмечают учёные.

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