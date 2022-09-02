Плохо спите по ночам? Причина может быть в психических расстройствах!

Ведущий автор Амаль Алачкар, нейробиолог и профессор кафедры фармацевтических наук UCI, отметил трудности проверки гипотезы группы на молекулярном уровне, но сказал, что исследователи нашли достаточно доказательств связи, тщательно изучив рецензируемую литературу по наиболее распространенным психическим расстройствам.

"Признак нарушения циркадного ритма - проблемы со сном - присутствовал при каждом расстройстве", - сказал Алачкар.

Циркадные ритмы регулируют физиологическую активность и биологические процессы нашего организма в течение каждого солнечного дня. Синхронизированные с 24-часовым циклом свет/темнота, циркадные ритмы влияют на то, когда мы обычно должны спать, а когда бодрствовать. Они также управляют другими функциями, такими как выработка и выделение гормонов, поддержание температуры тела и закрепление воспоминаний.

Эффективная, бесперебойная работа этой естественной системы хронометража необходима

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