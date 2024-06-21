Плохое метаболическое здоровье оказалось связано с плохой работой мозга

Плохое метаболическое здоровье, также известное как «метаболический синдром», включает три или более из следующих признаков: большая окружность талии, высокий уровень триглицеридов, высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и низкий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, «хорошего» холестерина). В мире каждый четвёртый взрослый человек страдает этим синдромом.

Более ранние исследования показали, что плохой обмен веществ может увеличить риск развития деменции. Однако не было ясно, связано ли это с ухудшением здоровья мозга даже у людей, которые на страдают старческим слабоумием.

В рамках нового исследования учёные проанализировали результаты 37 395 участников Британского биобанка, у которых не было деменции. Из них у 7945 человек было плохое метаболическое здоровье, когда они присоединились к исследованию.