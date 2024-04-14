Плохое питание может привести к большему риску развития рака

Исследовательская группа сосредоточилась на метилглиоксале - химическом веществе, вырабатываемом организмом в процессе расщепления глюкозы для получения энергии. Они обнаружили, что клетки людей с дефектным геном BRCA2 (повышающим риск развития рака груди и яичников) особенно чувствительны к разрушительному воздействию метилглиоксаля. Это химическое вещество может вызывать повреждение ДНК, что является ранним признаком развития рака.

Исследование выходит за рамки генетики, предполагая, что даже люди без дефектного гена BRCA2 могут быть в группе риска. Люди с высоким уровнем метилглиоксаля, который часто связан с диабетом, преддиабетом, ожирением или неправильным питанием, также могут накапливать повреждения ДНК, повышая риск развития рака.

Профессор Венкитараман подчеркивает возможность использования существующих анализов крови HbA1C (обычно используемых для лечения диабета) для выявления высокого уровня метилглиоксаля, который может служить маркером риска развития рака. Кроме того, контроль уровня метилглиоксаля с помощью медикаментов и улучшения диеты предлагает упреждающие меры по предотвращению возникновения рака.

Исследовательская группа планирует продолжить изучение влияния метаболических нарушений и диеты на риск развития рака в азиатских популяциях.

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