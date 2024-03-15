Плохой сон оказался связан с приступами мигрени

Плохой сон оказался связан с приступами мигрениК такому выводу пришли учёные из Университета медицинских наук Аризоны
Многие люди, страдающие мигренью, сообщают о нарушениях сна. В том числе о бессоннице, проблемах с засыпанием, прерывистом сне, плохом качестве сна, чрезмерной сонливости в дневное время, пробуждением ото сна, вынужденном засыпании из-за головной боли, вызванной мигренью. До сих пор было непонятно, вызывает ли мигрень плохой сон или наоборот.
Команда учёных в ходе нового исследования использовала доклинические модели на мышах для оценки нарушений сна. Связано это с тем, что архитектура сна мышей очень похожа на архитектуру сна людей, в том числе с точки зрения циклов глубокого, быстрого и лёгкого сна.
Учёные обнаружили, что, когда мыши были лишены сна, они с большей вероятностью испытывали мигренеподобную боль. При этом мигренеподобная боль не нарушала сон.
Очень часто люди испытывают приступы мигрени ранним утром. Известно к тому же, что эта болезнь широко распространена среди женщин: соотношение их к мужчинам — 3 к 1.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.