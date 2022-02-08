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Плохой сон увеличил риск сердечно-сосудистых заболеваний в три раза

Это выяснили американские учёные
Согласно результатам исследования, проведённого Университетом Южной Флориды, из-за плохого сна вероятность развития болезней сердца повышается с учётом всех аспектов такого сна на 141 процент. Подробнее об этом - в статье.
Плохой сон увеличил риск сердечно-сосудистых заболеваний в три раза

Группа учёных из Университета Южной Флориды провела исследование, благодаря которому изучила влияние качества сна на состояние сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что риск развития болезней сердца возрастает, если человек плохо спит по ночам. В целом он увеличивается на 141 процент, то есть почти в три раза. Результаты исследования были опубликованы в издании Scientific Reports.

Плохой сон увеличил риск сердечно-сосудистых заболеваний в три раза

В ходе исследования учёные провели анализ данных о сне и о здоровье сердца 6820 взрослых американцев. Средний возраст участников составил 53 года. 633 человека при этом носили устройство, фиксирующее активность сна.

Анализировались экспертами такие параметры сна, как регулярность, удовлетворённость сном, бдительность в часы бодрствования, время сна, эффективность, продолжительность. Затем полученные данные соотносились с диагнозами участников. Если объединить все аспекты плохого сна, то вероятность развития заболеваний сердца и сосудов станет выше на 141 процент.

Кроме того, женщины сообщали о большем количестве проблем со сном, а мужчины чаще имели сердечно-сосудистые заболевания. Также чёрные участники страдали от плохого сна и болезней сердца чаще, чем белые.

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Источник: Medical Xpress
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