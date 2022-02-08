Плохой сон увеличил риск сердечно-сосудистых заболеваний в три раза

В ходе исследования учёные провели анализ данных о сне и о здоровье сердца 6820 взрослых американцев. Средний возраст участников составил 53 года. 633 человека при этом носили устройство, фиксирующее активность сна.

Анализировались экспертами такие параметры сна, как регулярность, удовлетворённость сном, бдительность в часы бодрствования, время сна, эффективность, продолжительность. Затем полученные данные соотносились с диагнозами участников. Если объединить все аспекты плохого сна, то вероятность развития заболеваний сердца и сосудов станет выше на 141 процент.

Кроме того, женщины сообщали о большем количестве проблем со сном, а мужчины чаще имели сердечно-сосудистые заболевания. Также чёрные участники страдали от плохого сна и болезней сердца чаще, чем белые.

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