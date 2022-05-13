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Плюсы и минусы чёрного кофе

Плюсов больше
Диетологи рассказали, какие есть последствия от употребления чёрного кофе без молока. Среди них как негативные, так и положительные.
Плюсы и минусы чёрного кофе
  1. Чёрный кофе может помочь вашему кишечнику.

Эксперты говорят, что кофе может помочь сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта, создавая здоровый микробиом кишечника. Также есть эффект, из-за которого после чёрного кофе почти сразу хочется в туалет по-большому.

  1. Чёрный кофе может помочь предотвратить некоторые заболевания.

Сообщается, что этот напиток может быть средством снижения риска таких заболеваний, как диабет второго типа, рак, заболевания печени и сердца. Одно исследование показало, что кофе снижает риск сердечной недостаточности на 5-12%.

  1. Чёрный кофе может помочь вашему психическому здоровью.

Эксперты говорят, что данный напиток может снижать риск деменции и депрессии.

  1. Чрезмерное потребление чёрного кофе увеличивает риск бессонницы.

А это уже относится к минусам напитка. Впрочем, вредное воздействие можно снизить, если выпить чашку кофе утром, чтобы кофеин успел выветриться перед сном.

  1. Чёрный кофе может усугубить кислотный рефлюкс.

Это состояние, при котором кислота, в норме находящаяся в желудке, забрасывается в пищевод. Употребление кофеина увеличивает количество кислоты, которая уже находится в желудке.

  1. Чёрный кофе полезен перед тренировкой.

  2. Чёрный кофе помогает вам сконцентрироваться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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