Плюсы и минусы передержки собак

Передержка собак сейчас довольно популярна. Но у неё есть свои достоинства и недостатки.

Из положительных моментов можно отметить, что собака в гостинице получит внимание и заботу (её будут кормить, с ней будут гулять и т.п.), сможет научиться чему-то новому. А сам хозяин сможет отдохнуть от питомца.