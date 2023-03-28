Плюсы и минусы передержки собак

Плюсы и минусы передержки собакСтоит ли отдавать питомца в гостиницу?
Скорее всего, вы хоть раз в жизни столкнётесь с ситуацией, когда вам придётся оставить дома питомца одного на длительное время. Например, на неделю, пока вы в отпуске или в командировке. Один из выходов в данной ситуации - отдать питомца в специальную гостиницу. Но стоит ли оно того?
Фото: Screen Daily
Передержка собак сейчас довольно популярна. Но у неё есть свои достоинства и недостатки.
Из положительных моментов можно отметить, что собака в гостинице получит внимание и заботу (её будут кормить, с ней будут гулять и т.п.), сможет научиться чему-то новому. А сам хозяин сможет отдохнуть от питомца.
В то же время нахождение в гостинице для животных для собаки - это стресс. Ведь животное находится какое-то время в новом месте без своего хозяина. Также питомец может заразиться от других животных болезнями. Наконец, стоит всё это довольно дорого и важно обращать внимание при выборе гостиницы для собак на её репутацию и на услуги.