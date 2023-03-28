Фитнес и здоровье
21:00, 28 марта 2023
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Плюсы и минусы передержки собак

Стоит ли отдавать питомца в гостиницу?

Скорее всего, вы хоть раз в жизни столкнётесь с ситуацией, когда вам придётся оставить дома питомца одного на длительное время. Например, на неделю, пока вы в отпуске или в командировке. Один из выходов в данной ситуации - отдать питомца в специальную гостиницу. Но стоит ли оно того?

Плюсы и минусы передержки собак

Фото: Screen Daily

Передержка собак сейчас довольно популярна. Но у неё есть свои достоинства и недостатки.

Из положительных моментов можно отметить, что собака в гостинице получит внимание и заботу (её будут кормить, с ней будут гулять и т.п.), сможет научиться чему-то новому. А сам хозяин сможет отдохнуть от питомца.

Плюсы и минусы передержки собак

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В то же время нахождение в гостинице для животных для собаки - это стресс. Ведь животное находится какое-то время в новом месте без своего хозяина. Также питомец может заразиться от других животных болезнями. Наконец, стоит всё это довольно дорого и важно обращать внимание при выборе гостиницы для собак на её репутацию и на услуги.

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