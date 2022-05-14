Плюсы и минусы употребления бананов

Плюсы и минусы употребления банановМинусов не так много
- Вы получите достаточное количество калия.
Один небольшой 18-см банан может обеспечить ваш организм примерно 422 миллиграммами калия, что составляет около 9% рекомендуемого потребления.
- Крахмал в бананах может превращаться в сахар.
Употребление бананов, пока они ещё слегка зелёные, лучше всего стабилизируют уровень сахара в крови.
- Это может привести к запорам.
При этом надо надо понимать, что незрелый банан может усугубить ваши проблемы с запорами.
- Вы можете получить достаточно электролитов.
Бананы естественным образом обеспечивают почти 10% суточной потребности в калии и магнии.
- Это насыщает организм водой.
Бананы могут восполнить недостаток влаги из-за содержания в них электролитов. На самом деле, сочетание электролитов с водой увлажняет даже больше, чем вода сама по себе.
Бананы могут сбалансировать кровяное давление.
Благодаря бананам вы дольше будете чувствовать себя сытым.
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