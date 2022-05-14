Фитнес и здоровье
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Плюсы и минусы употребления бананов

Минусов не так много
Эксперты рассказали, какие процессы могут происходить в вашем организме при употреблении бананов. Тут есть как положительные, так и отрицательные эффекты (первых больше).
Плюсы и минусы употребления бананов
  1. Вы получите достаточное количество калия.

Один небольшой 18-см банан может обеспечить ваш организм примерно 422 миллиграммами калия, что составляет около 9% рекомендуемого потребления.

  1. Крахмал в бананах может превращаться в сахар.

Употребление бананов, пока они ещё слегка зелёные, лучше всего стабилизируют уровень сахара в крови.

  1. Это может привести к запорам.

При этом надо надо понимать, что незрелый банан может усугубить ваши проблемы с запорами.

  1. Вы можете получить достаточно электролитов.

Бананы естественным образом обеспечивают почти 10% суточной потребности в калии и магнии.

  1. Это насыщает организм водой.

Бананы могут восполнить недостаток влаги из-за содержания в них электролитов. На самом деле, сочетание электролитов с водой увлажняет даже больше, чем вода сама по себе.

  1. Бананы могут сбалансировать кровяное давление.

  2. Благодаря бананам вы дольше будете чувствовать себя сытым.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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