Плюсы и минусы употребления бананов

Вы получите достаточное количество калия.

Один небольшой 18-см банан может обеспечить ваш организм примерно 422 миллиграммами калия, что составляет около 9% рекомендуемого потребления.

Крахмал в бананах может превращаться в сахар.

Употребление бананов, пока они ещё слегка зелёные, лучше всего стабилизируют уровень сахара в крови.

Это может привести к запорам.

При этом надо надо понимать, что незрелый банан может усугубить ваши проблемы с запорами.

Вы можете получить достаточно электролитов.

Бананы естественным образом обеспечивают почти 10% суточной потребности в калии и магнии.

Это насыщает организм водой.

Бананы могут восполнить недостаток влаги из-за содержания в них электролитов. На самом деле, сочетание электролитов с водой увлажняет даже больше, чем вода сама по себе.

Бананы могут сбалансировать кровяное давление. Благодаря бананам вы дольше будете чувствовать себя сытым.

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