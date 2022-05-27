По анализам крови можно узнать о раннем наличии болезни Паркинсона

Биомаркеры, которые обнаруживаются в крови или даже на коже, рассматриваются как весьма перспективные инструменты, которые могут дать четкие и ранние свидетельства начала болезни Паркинсона, и ученые делают некоторые захватывающие успехи в разработке тестов, предназначенных для их обнаружения. Последний прорыв в этой области также сосредоточен на крови, но на другом маркере в суперсемействе ферментов под названием цитохром P450.

Они образуют жизненно важную метаболическую систему, которая помогает организмам, безопасно метаболизировать химические вещества и окислять жирные кислоты, среди прочих важных функций. Известно, что экспрессия ферментов P450 изменяется в условиях воспаления, вызванного раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, что приводит к изменению соответствующих метаболитов в организме пациента.

Ученые из японского университета Кобе ранее разработали "анализ на ингибирование P450" - тест, позволяющий обнаружить эти измененные метаболиты в образцах сыворотки крови. Ученые провели эксперименты с сывороткой крови, взятой у пациентов и крыс, страдающих болезнью Паркинсона. Анализ основан на химической реакции, которая включает окисление флуоресцентного субстрата. Измененные метаболиты в сыворотке, взятой у больных пациентов и грызунов, тормозят этот процесс, и эта разная скорость окисления является той точкой отличия, которая позволяет отличить их от здоровых пациентов.

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